Em «A Madrasta», Francisca (Matilde Reymão) chega a casa completamente desvairada e põe-se imediatamente a andar de bicicleta. Laura (Madalena Brandão) acredita que Pedro ainda pode voltar atrás, mas Francisca está convencida de que isso não vai acontecer e que, se nem o filho conseguiu fazê-lo ficar, nada mais o fará mudar de ideias. De repente, Francisca desequilibra-se e cai da bicicleta. Ao queixar-se de dores, deixa Laura (Madalena Brandão) em pânico.
A Madrasta: Tragédia à vista? Francisca sofre queda brutal depois de perder Pedro
Há 2h e 21min