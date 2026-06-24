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A Madrasta: Xavier avisa Pedro sobre as intenções de Renato e Filipe

Há 43 min
A Madrasta: Xavier avisa Pedro sobre as intenções de Renato e Filipe - TVI

Em «A Madrasta», Xavier (Vitor d'Andrade) está convencido de que Renato (Sérgio Praia) e Filipe (Nuno Pardal) andam a desviar dinheiro da empresa e que Pedro não faz nada, porque tem medo que eles contem a verdade sobre o que se passou em Marrocos. Pedro pergunta a Raquel porque foi levantar o assunto da morte de Artur (Bruno Madeira). Ela culpa-o por não a ter levado a sério, quando lhe disse que não pode casar com Francisca.
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