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A Madrasta: Xavier desconfia de todos e lança uma acusação devastadora sobre a morte de Artur

Há 2h e 23min
A Madrasta: Xavier desconfia de todos e lança uma acusação devastadora sobre a morte de Artur - TVI

Em «A Madrasta», o médico já observou Xavier (Vítor D’Andrade) e garante que foi apenas um susto. Clarisse (Paula Neves) apanha as fotografias que Xavier estava a ver e pede-lhe que não pense naquilo, porque lhe faz mal. Contudo, Xavier está convencido de que um dos elementos do grupo matou Artur (Bruno Madeira). Clarisse aconselha-o a apresentar queixa na polícia. Xavier pede-lhe ainda que chame o Padre Tobias (Paulo Matos) para falar com ele.
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