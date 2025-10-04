A maior surpresa de todas! André "engana" namorada e faz pedido de casamento inesperado

Há 1h e 32min

No Momento Certo, o amor não conhece fronteiras, nem distâncias. Há quem tenha atravessado continentes para viver uma história em Portugal, e quem partilhe uma paixão incomum… por gatos.

Neste espaço, descobrem-se casais transatlânticos, histórias improváveis e amores que desafiam convenções, incluindo aqueles que, juntos, criam uma verdadeira família de quatro patas.

André e Isabela estão presentes em estúdio, e a convidada nem sonha na surpresa que o seu namorado lhe preparou: Um pedido de casamento!

Momento Certo é o novo programa das tardes de sábado da TVI, onde cada história é um convite à emoção. Ao longo de cada episódio, os convidados juntam-se a João Patrício e enfrentam momentos intensos e inesquecíveis, seja para viver o reencontro mais esperado, pedir desculpa após anos de silêncio, homenagear alguém especial ou simplesmente dizer “obrigado”.

Entre lágrimas e sorrisos, o programa celebra os laços humanos e mostra que, no fim, o que realmente nos une é a capacidade de amar e ser amados. Uma viagem emocional que promete tocar o coração dos portugueses, em direto e com verdade.