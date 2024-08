Hoje às 11:50

No «Dois às 10», recebemos José Martinho, pai de Marie, concorrente do «Dilema». O nosso convidado reage a alguns comentários negativos sobre a sua filha no reality show. José emociona-se ao falar da filha, pois assume que não foi fácil ser pai da concorrente: «Há certas palavras que magoam muito».