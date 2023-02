Há 2h e 58min

Em «Quero é Viver», Estrela (Liliana Santos) caminha com os seus falecidos maridos, que a olham reprovadores. Estrela faz menção de ir para junto deles, atravessando a estrada. Cartaxana, que passa de carro, trava para não a atropelar, ficando a olhá-la enfeitiçado. Estrela diz sedutora a Cartaxana que pode ir com ele para onde ele quiser e ele fica rendido com a beleza dela.