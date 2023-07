«A minha filha nunca me vai chamar pai... ninguém está preparado para isto»

Há 2h e 44min

No «Dois às 10», os pais, Filipe e Liliana Monteiro, falam emocionados do momento em que perceberam que a Sofia tinha nascido com paralisia, explicam da necessidade de esta ter um cuidador 24h e terapias. A irmã conta o que faz com a Sofia e como é a relação das duas.