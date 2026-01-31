«A minha filha salvou-me»: Ficou tetraplégico após um mergulho e renasceu por Ariana

Em «Momento Certo», conhecemos a história de Igor, um mergulho na piscina deixou-o tetraplégico, forçando-o a passar da total independência para a necessidade de auxílio nas tarefas mais básicas. Mas, no meio da escuridão dos pensamentos mais "negros", Igor encontrou um farol: a sua filha Ariana, na altura com apenas um ano e meio.
Hoje, Igor não celebra apenas a sua sobrevivência, mas a sua resiliência. Recusou-se a deixar a filha crescer sem pai e transformou a cadeira de rodas num lugar de força. Uma história emocionante de um homem que reaprendeu tudo, guiado pelo amor mais puro que existe.