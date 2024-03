A minha incapacidade não é o meu cartão de cidadão - Veja a conversa completa

Há 2h e 11min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Virgílio que começa por dizer sucintamente como foi o acidente que o deixou com 95% de incapacidade. O pai explica o choque de ver o filho assim. Virgílio refere que teve de fazer o luto e perceber que podia ser feliz nesta nova condição de vida. Virgílio conta que sempre foi uma pessoa de afetos e, felizmente, o amor bateu-lhe à porta há cinco anos. Virgílio e Elisabete contam como se conheceram, como foi o primeiro encontro, o primeiro beijo e o que Elisabete vê no Virgílio.