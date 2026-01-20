«A minha mãe pensa que está morta»: jovem de 16 anos quer emancipação para salvá-la

Há 1h e 38min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Entre a vida e a morte». Miguel tem 16 anos e vive sozinho com a mãe, Judite, que sofre de síndrome de Cotard, uma condição psiquiátrica rara que leva os doentes a acreditarem que estão mortos. Apesar de ter acompanhamento médico especializado, o jovem teme o agravamento da doença, sobretudo pela forma como a mãe utiliza a conta bancária para pagar funerais e ajudar viúvas, passando grande parte do tempo em cemitérios e velórios. Com receio de perder o controlo sobre a própria vida e de não conseguir proteger a mãe, Miguel recorre à Justiça para pedir a emancipação, numa tentativa de salvaguardar ambos.