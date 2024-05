Há 1h e 2min

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) lastima-se a Marco (Diogo Amaral) estar a sofrer muito com a separação de Júlia (Fernanda Serrano), assumindo que ela sim é a mulher da sua vida e não Lalá (Inês Castel-Branco), que sempre viu sempre como alguém com quem podia se divertir. Salomão explica que não conseguiu mais encarar Júlia desde o nascimento do segundo filho, que sabia que podia vir com problemas.