A missão secreta de Rafa é bem sucedida

23 jan, 23:32

Em «Para Sempre», Beatriz (Sara Prata) tenta tirar Diana (Madalena Aragão) do quarto, mas ela insiste nos mimos e diz que também gostava que o pai estivesse ali. Beatriz aconselha-a a ir visitá-lo ao Soajo, Diana diz que vai à tarde. Beatriz diz que lhe vai fazer um chocolate quente, Diana quer ficar ali a descansar. Tozé está aflito. Rafa chega e diz a Diana que Gil (Gustavo Alves) estava na sala de chá e falou com ele e mostrou-se arrependido da forma como a tratou. Diana vai falar com ele e sai a correr. Tozé fica aliviado.