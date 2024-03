A paixão de Fernando Correia Marques pelo futebol levou-o até ao Sporting! Cantor revela: «Foi difícil...»

Há 1h e 33min

No «Goucha», recebemos o cantor Fernando Correia Marques, o autor das famosas canções 'Burrito' e 'Carocha'. O cantor, que conta já com 45 anos de carreira enquanto compositor e intérprete, começou o seu percurso na música de intervenção, mas foi na música popular que encontrou a sua verdadeira zona de conforto. O nosso convidado fala-nos da altura em foi jogador profissional no Sporting.