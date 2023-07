Ontem às 23:36

Em «Para Sempre», Alcino (Rui Melo) está desnorteado com saco cheio de dinheiro, Maria das Dores (Patrícia Tavares) aparece e ele finge que vai arranjar torneira, volta a falar na traição dela por ir viver para Castro Laboreiro, mas vai falar com um advogado, ela diz que ninguém lhe vai entregar as crianças e sai agastada. Alcino volta a olhar para o saco e pensa no que fazer.