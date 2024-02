A polémica do «morde o lábio para fazer sangue». Afinal, Rafael disse o quê a Miguel Vicente? Veja a reação do ex-concorrente

Há 40 min

No «Goucha», recebemos Rafael Teixeira, o último concorrente expulso do Big Brother - Desafio Final. O nosso convidado faz um balanço da sua participação no reality show e comenta o jogo de Miguel Vicente, o último concorrente a desistir do programa. O ex-concorrente compara, também, o jogo de Miguel com o de Savate e diz que são parecidos, no entanto, «tudo o que o Miguel diz é mau e é maldade, tudo o que o Bruno diz, as pessoas riem-se e é só ironia», explica. O ex-paraquedista recorda alguns momentos dentro da casa, nomeadamente a polémica do «morder do lábio», após Savate ter atirado uma almofada a Miguel.