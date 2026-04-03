A pressa de vir ao mundo: O bebé que não quis esperar e Ana deu à luz num TVDE

3 abr, 19:17

No «Momento Certo», o que deveria ter sido um parto tranquilo num hospital transformou-se numa aventura inesquecível para Ana e Odílio. Após sentir as primeiras contrações, Ana dirigiu-se à maternidade, mas recebeu a indicação médica de que ainda era cedo e deveria regressar a casa.

A decisão revelou-se um erro de timing por parte da natureza: apenas uma hora depois, as dores intensificaram-se de forma avassaladora. No caminho de regresso ao hospital, a urgência tornou-se absoluta e o bebé não deu margem para manobras. Sem tempo para chegar à sala de partos, Ana deu à luz ali mesmo, no banco de um carro TVDE.

Um cenário improvisado e inusitado que transformou uma viagem de rotina no momento mais marcante e emocionante das vidas deste casal.