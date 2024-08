Há 2h e 6min

No «Dois às 10», recebemos Beatriz Prates, a concorrente do «Dilema» desistiu e hoje explica o motivo que a levou a abandonar o programa. a ex-concorrente faz um balanço da sua participação e revela o que a afetou na polémica em que se viu envolvida com o concorrente David Diamond.