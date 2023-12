Há 3h e 42min

No «Dois Às 10», relembramos os melhores momentos de Jéssica Galhofas, a última expulsa da casa mais vigiada do país. Recebemos a ex-concorrente e Cláudio Ramos questiona o porquê de ter entrado no programa. A convidada assume que não esperava apaixonar-se a sério por alguém na casa.