A primeira entrevista de Rafael Bailão após ter sido expulso do «Dilema»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Rafael Bailão expulso na última gala do «Dilema», o ex-concorrente explica os motivos que o levaram a entrar na casa e conta que não estava à espera do que encontrou. Reunimos Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz para comentarem algo inédito no «Dilema», Diogo Marcelino regressa ao jogo após desistência. Conhecemos a história de Marta Pen Feitas, atleta de alta competição, corre em pista, 800 e 1500 metros e estava em estágio, a preparar-se para a qualificação para os Jogos Olímpicos quando foi diagnosticada com cancro. Em vez de mergulhar numa depressão, Marta decidiu ficar à tona. Treinou corpo e a mente de forma a superar a doença. No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso um vizinho conflituoso que matou um homem a tiro à frente da mãe dele. A repórter Tânia Rei revela detalhes do caso. O repórter da «Atualidade» Pedro Ramos Bichardo revela detalhes do caso de um bebé agredido pelo pai durante uma discussão com a mãe. Partilhamos entrevista com amiga do casal que testemunho o momento da agressão. O repórter da «Atualidade» Bruno Caetano revela detalhes do caso de um cadáver encontrado enrolado em trapos e cobertores. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam caso de motorista que parou o carro a 600 metros de casa da vítima e abusou sexualmente dela.