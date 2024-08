A primeira equipa Portuguesa que participou na mais longa prova de canoagem do Mundo!

Há 2h e 40min

No «Dois às 10», conhecemos António Palavra, de 52 anos, e Nuno Vieira, de 51 anos. Conheceram-se no rio Paiva, em Arouca, na década de 90, numa descida de kayak e foi aí que começaram a remar. Depressa perceberam que tinham uma paixão em comum: a canoagem. A certa altura, a dupla assumiu que precisava de outro desafio e foi aí que resolveram concorrer à prova de canoagem mais difícil do mundo, o “Yukon 1000”. Apesar de as expectativas não serem elevadas uma vez que participam milhares de pessoas e só 30 duplas passam os dois amigos não desanimaram, concorreram e alcançaram o 3º lugar da prova.