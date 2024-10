Há 2h e 42min

O cantor Marco Paulo faleceu esta manhã, aos 79 anos, após uma longa luta contra cancros no pulmão e no fígado. Ícone da música popular portuguesa, o artista manteve-se ativo até ao final. Sucedem-se as homenagens, nomeadamente a reação de Manuel Luís Goucha no programa «Dois às 10».