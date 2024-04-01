Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Terra Forte: A reação de Flor ao saber que Sammy e Maria de Fátima são casados
Terra Forte
Há 1h e 22min
Benedita faz uma promessa: «Vou tomar conta de ti, esteja eu onde estiver»
A Protegida
Há 1h e 24min
Mais Vistos
EM DESTAQUE
João Monteiro reage a partilha de Cristina Ferreira. O comentário que está a dar que falar
Secret Story
Ontem às 15:21
Não se fala de outra coisa nesta aldeia. Concorrente do «Secret Story» é motivo de conversa por este motivo
Dois às 10
Ontem às 11:17
Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, volta a emocionar seguidores com gesto do jogador português
Dois às 10
Ontem às 16:24
Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes
Secret Story
Ontem às 11:14
TVI PLAYER
Apanhadas em flagrante! Concorrentes tentam ouvir a conversa privada de Liliana e Pedro atrás da porta
Secret Story
Há 2h e 33min
Cristina Ferreira acaba o Especial de voz embargada e de lágrimas nos olhos
Secret Story
Há 3h e 5min
Pedro Jorge ataca colegas: «Se fosse eu, a casa vinha abaixo. Mas como foi o Bruno, têm medo»
Secret Story
Há 2h e 34min
A ACONTECER
Terra Forte: A reação de Flor ao saber que Sammy e Maria de Fátima são casados
Terra Forte
Há 1h e 22min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor engana Rosa Maria e Sammy com uma história falsa
Novelas
Ontem às 09:23
No início dos anos 2000, era uma das mulheres mais bonitas de «Morangos com Açúcar». Como está em 2025?
Novelas
Ontem às 10:52
«Muito amor»: Depois da gravidez, Inês Aires Pereira faz anúncio surpreendente
Novelas
28 out, 16:00
«O pai volta sempre»: Com o pai ausente, Filho de Maria Botelho Moniz grita por ele e está a comover o país
Novelas
28 out, 14:27