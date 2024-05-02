Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

A Protegida - 7 de outubro - Veja o episódio aqui

A Protegida
Há 1h e 7min

A Fazenda - 7 de outubro - Veja o episódio aqui

A Fazenda
Há 1h e 33min

A Protegida: Hector encontra Anita e JD muito cúmplices

A Protegida
Há 1h e 51min

Jorge age e assegura: «Se é guerra que o Óscar quer, é o que ele vai ter»

A Protegida
Há 1h e 56min

A Protegida: Plano de Óscar deixa JD inseguro

A Protegida
Há 2h e 1min

A Protegida: Gonçalo anuncia decisão surpreendente

A Protegida
Há 2h e 6min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 37min

A Fazenda: Gaspar e Laura fazem um aliança com um grande objetivo

A Fazenda
Há 2h e 51min

Laura revela: «A Lukenia obrigou-nos a fugir do país e a deixar a nossa filha»

A Fazenda
Há 2h e 56min

A Fazenda: Jorge anda a fazer jogo duplo e a enganar a família de Eva

A Fazenda
Há 3h e 1min

A Fazenda: O momento em que Zuri conhece Laura

A Fazenda
Há 3h e 6min

Alba fica petrificada: «Eu sei que foste tu que atropelaste a Zuri»

A Fazenda
Há 3h e 10min

Mais Vistos

Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso

V+ TVI
6 out, 16:50
1

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Secret Story
Ontem às 10:31
2

Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»

Dois às 10
6 out, 15:04
3

Sandro, do Secret Story, e a namorada

Dois às 10
6 out, 15:03
4

Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?

Novelas
6 out, 14:21
5

Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»

Novelas
2 mai 2024, 10:55
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Liliana e Fábio cedem ao desejo e dão beijo caliente - As imagens do momento que está a dar que falar

Secret Story
Ontem às 14:40

Este é o segredo do amor dos amigos de Cristina Ferreira: «Dos casais mais felizes e apaixonados»

Dois às 10
Ontem às 15:31

Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»

Novelas
Ontem às 16:26

Esta ex-concorrente está quase irreconhecível: e a transformação está a deixar todos de boca aberta

Secret Story
Ontem às 16:08

«Para minha defesa...»: José Carlos Pereira é apanhado desprevenido à chegada da Flotilha

Novelas
Ontem às 09:46

Elimine este alimento e veja a sua barriga mudar, garante Cristina Ferreira

Dois às 10
Ontem às 17:00

TVI PLAYER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 37min

Inesperado! Dylan assume já conhecer Vera cá de fora

Secret Story
Há 2h e 30min

Rodrigo já tem seis anos, contra todos os prognósticos

TVI Jornal
Ontem às 15:37

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 19:37

Ana incrédula com atitudes dos colegas depois do Especial: «É só gente maldosa»

Secret Story
Há 2h e 45min

Secret Story 9 - Extra - 7 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 00:08
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Protegida - 7 de outubro - Veja o episódio aqui

A Protegida
Há 1h e 7min

A Fazenda - 7 de outubro - Veja o episódio aqui

A Fazenda
Há 1h e 33min

A Protegida: Hector encontra Anita e JD muito cúmplices

A Protegida
Há 1h e 51min

Jorge age e assegura: «Se é guerra que o Óscar quer, é o que ele vai ter»

A Protegida
Há 1h e 56min

A Protegida: Plano de Óscar deixa JD inseguro

A Protegida
Há 2h e 1min

A Protegida: Gonçalo anuncia decisão surpreendente

A Protegida
Há 2h e 6min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Pai de Joel torna-se cúmplice dele num crime sombrio

Novelas
Ontem às 08:59

Vem aí em «A Protegida»: Ao descobrir o segredo de JD, Jorge decide agir rapidamente

Novelas
Ontem às 09:56

Nos anos 80, foi considerada uma das mulheres mais bonitas e com personalidade de Portugal. Veja como ela mudou

Novelas
Ontem às 15:25

«Aviso todas as mães»: o grito de revolta de atriz conhecida após o filho ser alvo de bullying

Novelas
Ontem às 11:27

Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»

Novelas
Ontem às 16:26

Vem aí em «A Fazenda»: Filho de Esmeralda faz um pacto com o diabo?

Novelas
Ontem às 10:32