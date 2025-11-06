Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) entra com Óscar (Joaquim Horta) e repara na carta deixada por Benedita (Maria do Céu Guerra). Laura começa a ler e comove-se. Benedita diz ter muito orgulho na filha e pede-lhe para assumir o seu lugar enquanto matriarca da família. Benedita revela que lhe deixou o palacete. Mariana (Matilde Reymão) lê a carta que a avó lhe deixou, onde explica algumas das suas vontades e dá uma pista sobre algo, que deixa Mariana confusa. Benedita pede ainda a Mariana para falar com o tio e Mariana lê essa parte da carta só para si, deixando JD (Pedro Sousa) alerta.
A Protegida: A carta emocionante que Benedita deixou a Mariana e Laura antes de morrer
Há 1h e 42min