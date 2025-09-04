Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A Protegida: Acontecimento sinistro deixa Mariana em alerta

Há 59 min
A Protegida: Acontecimento sinistro deixa Mariana em alerta - TVI

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre), Virgílio (Diogo Morgado) e Jorge (Paulo Pires) sentam-se para jantar e estranham a música que ouvem. Mariana (Matilde Reymão) está preocupada que Carlota acorde com a música e vai para desligar o gira-discos, mas vê que está desligado. E ficam todos intrigados sobre de onde virá a música. Mariana percebe que a música está a sair da câmara de vigilância. Desliga-a e volta a ligar. A música parou.

Mais Vistos

Quase venceu a Casa dos Segredos 6, nunca mais apareceu e agora regressou à televisão. Ainda se lembra de Diogo Semedo?

Big Brother
Ontem às 16:49
1

Quase venceu a Casa dos Segredos, esteve desaparecido e agora voltou muito diferente

Big Brother
Ontem às 16:49
2

Da televisão aos encontros secretos. Já sabemos como começou o romance de Catarina Furtado e Carlão

V+ TVI
3 set, 13:03
3

Elizabete vestiu a filha para o funeral, depois de ter sido morta pelo irmão: «Eu não sei viver sem ela»

Dois às 10
20 jun, 12:40
4

Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»

V+ TVI
3 set, 17:22
5

Elizabete perdeu a filha assassinada e vê o filho acabar na prisão como culpado da morte

Dois às 10
20 jun, 12:45
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Elevador da Glória: Criança de 3 anos perde o pai e tem a mãe grávida ferida no hospital

Dois às 10
Ontem às 10:34

Viúva de Diogo Jota assume cargo especial em clube português para honrar a memória do marido

V+ TVI
Ontem às 15:41

10 nacionalidades diferentes: de onde são as vítimas da tragédia em Lisboa?

Dois às 10
Ontem às 10:38

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio fica em pânico com resultado das análises

Novelas
Ontem às 10:25

Passado conturbado e perda de custódia da filha com Sérgio Rossi? Após entrar no "Big Brother Verão", Bruna continua a dar que falar

V+ TVI
Ontem às 13:10

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

Big Brother
Ontem às 08:46

TVI PLAYER

«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima»: Afonso deixa Miranda com medo

Big Brother
Ontem às 15:56

Vídeo amador mostra criança de três anos a ser resgatada dos destroços do acidente do Elevador da Glória

TVI Jornal
Ontem às 14:03

É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda

Big Brother
3 set, 22:47

Turista escapou ao descarrilamento por minutos. "Não dormi a noite passada. É horrível"

TVI Jornal
Ontem às 14:27

«Estavas tão gira... 20 a 0»: Viriato desfaz-se em elogios a Jéssica no jantar com Miranda

Big Brother
Há 3h e 0min

"Estás bem?". Este foi o momento em que o menino alemão foi resgatado dos escombros do ascensor da Glória

TVI Jornal
Ontem às 14:15
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Bomba em «A Fazenda»: «Nós descobrimos a verdade, Inspetor»

A Fazenda
Há 44 min

Benedita suplica a Aruna: «Não desistas. Peço-te»

A Protegida
Há 49 min

A Protegida: Duarte, o rapaz que Gonçalo atirou para a cadeira de rodas, já anda

A Protegida
Há 54 min

A Protegida: Acontecimento sinistro deixa Mariana em alerta

A Protegida
Há 59 min

A Protegida: Isabel faz promessa arrepiante a JD, que envolve Teresa

A Protegida
Há 1h e 4min

A Fazenda: Lukenia é apanhada em flagrante 

A Fazenda
Há 1h e 49min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri

Novelas
Ontem às 09:21

Vem aí em «A Protegida»: Hector faz maldade à própria mãe

Novelas
Ontem às 09:53

Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»

Novelas
Ontem às 09:50

Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui

Novelas
Ontem às 11:18

Poucos sabem, mas Pepê Rapazote não é o verdadeiro nome deste ator. Surpreenda-se

Novelas
Ontem às 11:23

Vem aí em «A Fazenda»: Eva fica chocada ao saber que vai responder em tribunal por tentativa de homicídio

Novelas
Ontem às 08:40
IOL Footer MIN