Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) conta a Anita (Marina Mota) que vai jantar a sós com Mariana (Matilde Reymão) e acha que não vai conseguir resistir ao que sente. Anita relembra-o das capacidades que tem para dominar o corpo e a mente e só tem de as pôr em prática. Anita fica comovida com o amor deles. Anita vê Hector e diz que é melhor ele não ver JD ali e muito menos a falar com ela. Anita vai distrair Hector, para que JD possa ir embora.
A Protegida: Anita ajuda JD a lidar com Mariana
Há 1h e 41min