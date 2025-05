Há 2h e 57min

Em «A Protegida», a inspetora fala agora com Anita (Marina Mota), que aparenta estar muito nervosa. Anita continua a fingir demência e diz que não se lembra de nada estranho na noite passada. Lembra-se que jantou com Sofia (Catarina Rebelo) e depois foi dormir. A inspetora fala na arma e no confronto com Manuel (Duarte Gomes), mas Anita finge que não se lembra de nada. A inspetora fica frustrada.