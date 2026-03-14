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A Protegida: Anita está com demência

Há 1h e 57min
A Protegida: Anita está com demência - TVI

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) chega do médico e Sofia (Catarina Rebelo) pergunta-lhe como correu. Anita diz que o médico só a mandou descansar mais. Sofia pergunta pelas alucinações e Anita diz que esteve mesmo ali uma pessoa a entregar o currículo, mas Sofia não acredita. Anita diz que vai descansar e pede para não ser incomodada. Anita tira a caixa de comprimidos que o médico lhe receitou e lembra-se do que ele lhe disse. As alucinações são causadas pelo princípio de demência, mas vai receitar-lhe uns comprimidos para a acalmar e em princípio as alucinações vão parar. Anita olha para os comprimidos, hesitante, mas acaba por tomá-los.

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