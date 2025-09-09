TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
A Protegida: Aruna deixa Virgílio sem escapatória
Ontem às 23:25
Episódio 143.
Mais Vistos
O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago
Big Brother
Ontem às 17:13
1
Ana e Daniel são irmãos, têm dois filhos e lutam pelo direito a casar-se. A história de amor polémica que continua a agitar mentalidades
V+ TVI
Ontem às 12:51
2
Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»
Novelas
Ontem às 12:17
3
Agir vai ser pai e o nome da madrinha vai surpreendê-lo
V+ TVI
Ontem às 14:58
4
Ator da TVI cumpre promessa e deixa os seguidores emocionados: «Perdeu a visão devido a um tumor»
Novelas
25 jun, 15:39
5
O antes e depois da entrada de Diogo Bordin na casa do Big Brother em imagens
Big Brother
26 ago, 12:28
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
O presente que João Monteiro ofereceu a Cristina Ferreira tem um significado surpreendente: e nós revelamos qual
Big Brother
Ontem às 17:27
Diogo Bordin quebra o silêncio sobre relação com António Leal e Silva: «A gente não controla»
Dois às 10
Ontem às 14:59
AGIR e Catarina Gama vão ser pais. Eis o (grande) detalhe que poucos repararam
Novelas
Ontem às 14:06
O outfit viral de Matilde Reymão que vai desaparecer das lojas rapidamente
V+ TVI
Ontem às 15:59
A rotina de cuidados que ajuda Helena Isabel a brilhar aos 73
Dois às 10
Ontem às 11:06
Bruna sai do Big Brother Verão e protagoniza o reencontro mais esperado: «71 dias de distância»
Big Brother
Ontem às 18:13
TVI PLAYER
Aconteceu: Afonso pede desculpas a Jéssica pela primeira vez e a concorrente fica em lágrimas
Big Brother
Ontem às 22:12
Big Brother Verão - Extra - 10 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
A Protegida: Aruna deixa Virgílio sem escapatória
A Protegida
Ontem às 23:25
Em lágrimas, Miranda é frontal com Afonso: «Não tenho respostas tuas. Tenho medo que...»
Big Brother
Há 2h e 49min
A Fazenda: Miguel e Leonor beijam-se
A Fazenda
Ontem às 22:20
«Andas a ver coisas que não correspondem à realidade»: Olhos nos olhos, Afonso é direto com Miranda
Big Brother
Há 3h e 18min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Manuel Pizarro: quando a paixão pela medicina encontra a política
Dois às 10
Há 16 min
O incrível bolo que Kina ofereceu a Cristina Ferreira e deixou a apresentadora rendida: «Isto é uma obra de arte!»
Dois às 10
Há 42 min
Bolo de groselha com cobertura de chocolate branco
As Receitas do Fábio
Há 1h e 17min
Arroz de feijão
As Receitas do Fábio
Há 1h e 17min
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos solidários com Cristiano Ronaldo: «Faria o mesmo»
Dois às 10
Há 1h e 20min
O que separou Margarida Corceiro e Kika Cerqueira Gomes?
Dois às 10
Há 1h e 34min
Mais
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Zuri vira ladra e guarda a pen que todos querem
Novelas
Ontem às 10:02
Vem aí em «A Protegida»: Anita faz pedido desesperado a Mónica
Novelas
Ontem às 09:24
AGIR e Catarina Gama vão ser pais. Eis o (grande) detalhe que poucos repararam
Novelas
Ontem às 14:06
Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza
Novelas
Ontem às 11:22
Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»
Novelas
Ontem às 12:17
Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre
Novelas
Ontem às 10:44