A Protegida: Aruna deixa Virgílio sem escapatória

Ontem às 23:25
A Protegida: Aruna deixa Virgílio sem escapatória - TVI

Episódio 143.

O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago

Big Brother
Ontem às 17:13
Ana e Daniel são irmãos, têm dois filhos e lutam pelo direito a casar-se. A história de amor polémica que continua a agitar mentalidades

V+ TVI
Ontem às 12:51
Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

Novelas
Ontem às 12:17
Agir vai ser pai e o nome da madrinha vai surpreendê-lo

V+ TVI
Ontem às 14:58
Ator da TVI cumpre promessa e deixa os seguidores emocionados: «Perdeu a visão devido a um tumor»

Novelas
25 jun, 15:39
O antes e depois da entrada de Diogo Bordin na casa do Big Brother em imagens

Big Brother
26 ago, 12:28
O presente que João Monteiro ofereceu a Cristina Ferreira tem um significado surpreendente: e nós revelamos qual

Big Brother
Ontem às 17:27

Diogo Bordin quebra o silêncio sobre relação com António Leal e Silva: «A gente não controla»

Dois às 10
Ontem às 14:59

AGIR e Catarina Gama vão ser pais. Eis o (grande) detalhe que poucos repararam

Novelas
Ontem às 14:06

O outfit viral de Matilde Reymão que vai desaparecer das lojas rapidamente

V+ TVI
Ontem às 15:59

A rotina de cuidados que ajuda Helena Isabel a brilhar aos 73

Dois às 10
Ontem às 11:06

Bruna sai do Big Brother Verão e protagoniza o reencontro mais esperado: «71 dias de distância»

Big Brother
Ontem às 18:13

Aconteceu: Afonso pede desculpas a Jéssica pela primeira vez e a concorrente fica em lágrimas

Big Brother
Ontem às 22:12

Big Brother Verão - Extra - 10 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

Em lágrimas, Miranda é frontal com Afonso: «Não tenho respostas tuas. Tenho medo que...»

Big Brother
Há 2h e 49min

A Fazenda: Miguel e Leonor beijam-se

A Fazenda
Ontem às 22:20

«Andas a ver coisas que não correspondem à realidade»: Olhos nos olhos, Afonso é direto com Miranda

Big Brother
Há 3h e 18min
Manuel Pizarro: quando a paixão pela medicina encontra a política

Dois às 10
Há 16 min

O incrível bolo que Kina ofereceu a Cristina Ferreira e deixou a apresentadora rendida: «Isto é uma obra de arte!»

Dois às 10
Há 42 min

Bolo de groselha com cobertura de chocolate branco

As Receitas do Fábio
Há 1h e 17min

Arroz de feijão

As Receitas do Fábio
Há 1h e 17min

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos solidários com Cristiano Ronaldo: «Faria o mesmo»

Dois às 10
Há 1h e 20min

O que separou Margarida Corceiro e Kika Cerqueira Gomes?

Dois às 10
Há 1h e 34min
Exclusivo «A Fazenda»: Zuri vira ladra e guarda a pen que todos querem

Novelas
Ontem às 10:02

Vem aí em «A Protegida»: Anita faz pedido desesperado a Mónica

Novelas
Ontem às 09:24

AGIR e Catarina Gama vão ser pais. Eis o (grande) detalhe que poucos repararam

Novelas
Ontem às 14:06

Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza

Novelas
Ontem às 11:22

Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

Novelas
Ontem às 12:17

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

Novelas
Ontem às 10:44