A Protegida: Benedita dá uma má notícia a Clarice

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) fala para Benedita (Maria do Céu Guerra), mas fica nervosa ao ver Laura. Clarice não sabe como falar com Laura sem se denunciar, mas tem de improvisar e disfarçar tudo o que sente. Clarice cumprimenta Laura e esta diz-lhe que a mãe gosta muito do trabalho dela. Benedita informa Clarice que infelizmente só fica até ao final do mês, pois com o regresso de Laura, deixa de fazer sentido ela continuar.