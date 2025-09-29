Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A Protegida: Carlota é encontrada com um bilhete aterrorizante

Ontem às 23:30
A Protegida: Carlota é encontrada com um bilhete aterrorizante - TVI

Episódio 155.

Mais Vistos

Pela primeira vez, uma mulher casada e com um filho é eleita Miss Portugal Universo 2025

V+ TVI
Ontem às 11:38
1

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
Ontem às 00:03
2

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

Dois às 10
Ontem às 11:04
3

Cristina Ferreira confronta Liliana: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»

Dois às 10
Há 2h e 23min
4

O prémio, que o companheiro de Maria Botelho Moniz ganhou, emocionou todos. E há um motivo

Novelas
Ontem às 16:03
5

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

Novelas
4 set, 10:05
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Maria Botelho Moniz mostra altar para o pai… E o filho surpreende com gesto único

Secret Story
Ontem às 19:11

Fernanda Serrano viaja até ao outro lado do mundo para visitar pessoa especial: «A melhor surpresa que já fiz»

Dois às 10
Há 2h e 4min

«Em breve, seremos +1. »: Cantor e ator famoso vai ser pai

Novelas
Ontem às 16:19

Tragédia em casamento: noivo morre subitamente durante dança com a noiva

V+ TVI
Ontem às 17:42

Zé, noivo de Liliana do "Secret Story 9", surpreende com novo look e recebe onda de apoio

Secret Story
Ontem às 19:01

Cristina Ferreira confronta Liliana: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»

Dois às 10
Há 2h e 23min

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 30 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

Secret Story 9 - especial - 29 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50

A Protegida - A Protegida: Carlota é encontrada com um bilhete aterrorizante - Gravação automática

A Protegida
Hoje às 00:22

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

Dois às 10
Há 52 min

Liliana põe um ponto final na relação com Fábio?: «Já chega desta história, está resolvido»

Secret Story
Há 2h e 51min

Afinal Bruna já conhecia Sandro e expõe «comentários javardões»: «Dava para denunciar»

Secret Story
Há 1h e 26min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cristina Ferreira e Catarina Miranda terminam conversa com abraço

Dois às 10
Há 13 min

Rei Carlos III escreveu carta de recomendação para Linda Pereira

Dois às 10
Há 26 min

Linda Pereira trabalhou no Palácio de Buckingham

Dois às 10
Há 27 min

Linda Pereira é das 100 mulheres mais influentes no mundo

Dois às 10
Há 30 min

Fábio tem 11 anos e dança ballet desde os seis

Dois às 10
Há 41 min

Catarina Miranda revela o segredo para o ovo ficar no ponto certo no bacalhau à brás

Dois às 10
Há 44 min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «A Fazenda»: Desesperada, Eva seduz Joel para tentar escapar do cativeiro

Novelas
28 set, 11:18

Exclusivo «A Protegida»: JD faz uma promessa comovente à filha bebé

Novelas
27 set, 14:53

Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão

Novelas
26 set, 16:36

Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional

Novelas
28 set, 08:45

Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa

Novelas
27 set, 11:00

A Fazenda - Ary deixa Júlia chocada: «Uma mulher branca e loira pagou para trocar as amostras do nosso teste»

Novelas
Ontem às 09:01