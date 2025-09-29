TVI PLAYER
A Protegida: Carlota é encontrada com um bilhete aterrorizante
Ontem às 23:30
Episódio 155.
Mais Vistos
Pela primeira vez, uma mulher casada e com um filho é eleita Miss Portugal Universo 2025
V+ TVI
Ontem às 11:38
1
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
Ontem às 00:03
2
Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro
Dois às 10
Ontem às 11:04
3
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»
Dois às 10
Há 2h e 23min
4
O prémio, que o companheiro de Maria Botelho Moniz ganhou, emocionou todos. E há um motivo
Novelas
Ontem às 16:03
5
Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»
Novelas
4 set, 10:05
6
EM DESTAQUE
Maria Botelho Moniz mostra altar para o pai… E o filho surpreende com gesto único
Secret Story
Ontem às 19:11
Fernanda Serrano viaja até ao outro lado do mundo para visitar pessoa especial: «A melhor surpresa que já fiz»
Dois às 10
Há 2h e 4min
«Em breve, seremos +1. »: Cantor e ator famoso vai ser pai
Novelas
Ontem às 16:19
Tragédia em casamento: noivo morre subitamente durante dança com a noiva
V+ TVI
Ontem às 17:42
Zé, noivo de Liliana do "Secret Story 9", surpreende com novo look e recebe onda de apoio
Secret Story
Ontem às 19:01
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 30 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
Secret Story 9 - especial - 29 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
A Protegida - A Protegida: Carlota é encontrada com um bilhete aterrorizante - Gravação automática
A Protegida
Hoje às 00:22
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»
Dois às 10
Há 52 min
Liliana põe um ponto final na relação com Fábio?: «Já chega desta história, está resolvido»
Secret Story
Há 2h e 51min
Afinal Bruna já conhecia Sandro e expõe «comentários javardões»: «Dava para denunciar»
Secret Story
Há 1h e 26min
A ACONTECER
Cristina Ferreira e Catarina Miranda terminam conversa com abraço
Dois às 10
Há 13 min
Rei Carlos III escreveu carta de recomendação para Linda Pereira
Dois às 10
Há 26 min
Linda Pereira trabalhou no Palácio de Buckingham
Dois às 10
Há 27 min
Linda Pereira é das 100 mulheres mais influentes no mundo
Dois às 10
Há 30 min
Fábio tem 11 anos e dança ballet desde os seis
Dois às 10
Há 41 min
Catarina Miranda revela o segredo para o ovo ficar no ponto certo no bacalhau à brás
Dois às 10
Há 44 min
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Desesperada, Eva seduz Joel para tentar escapar do cativeiro
Novelas
28 set, 11:18
Exclusivo «A Protegida»: JD faz uma promessa comovente à filha bebé
Novelas
27 set, 14:53
Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão
Novelas
26 set, 16:36
Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional
Novelas
28 set, 08:45
Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa
Novelas
27 set, 11:00
A Fazenda - Ary deixa Júlia chocada: «Uma mulher branca e loira pagou para trocar as amostras do nosso teste»
Novelas
Ontem às 09:01