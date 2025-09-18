TVI PLAYER
A Protegida: Clarice deixa Benedita em choque
Ontem às 23:30
Episódio 149.
Mais Vistos
Pedro Benevides casou há 23 anos – esta é a mulher que continua a ser o seu grande amor
V+ TVI
Ontem às 15:05
1
Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»
Secret Story
Ontem às 18:39
2
Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial
Big Brother
15 jun, 18:22
3
Casei com um milionário: “Aquilo que mais me fascinou nele não foi o dinheiro”
V+ TVI
Ontem às 10:09
4
01:11
Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais
Secret Story
Hoje às 00:23
5
Este é o truque para remover a gordura do exaustor sem esfregar. São menos de 5 minutos
V+ TVI
16 set, 12:56
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais
Secret Story
Hoje às 00:23
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story
Secret Story
Ontem às 16:18
Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo
Dois às 10
Ontem às 15:38
Vem aí em «A Protegida»: Relação de Aruna e Gonçalo chega ao fim. E, há uma ameaça
Novelas
Há 1h e 37min
Afinal, qual a dica doméstica da empregada de Rebeca Caldeira que acabou por ficar viral?
V+ TVI
Há 1h e 36min
Esta é a primeira fotografia do bebé de Vânia Sá. E está a derreter a Internet
Secret Story
Ontem às 19:33
Secret Story - Extra - 18 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais
Secret Story
Hoje às 00:23
A Protegida: Clarice deixa Benedita em choque
A Protegida
Ontem às 23:30
Secret Story - Última Hora - 18 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 17:44
As imagens de que todos falam: Liliana e Fábio não se largam e os gestos íntimos falam por si
Secret Story
Hoje às 00:28
A Fazenda: Eduardo descobre quem tentou matar Mafalda?
A Fazenda
Ontem às 22:25
A ACONTECER
Renata Reis aponta o expulso mais provável do «Secret Story 9»: «Tenho a certeza que é o…»
Dois às 10
Há 9 min
Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»
Dois às 10
Há 12 min
Aos 84 anos, José continua a trabalhar para complementar a reforma de pouco mais de 300 euros
Dois às 10
Há 55 min
Mariana - 19 de setembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story - Extra - 18 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Protegida: Por Virgílio, Aruna mente à patroa
A Protegida
Ontem às 23:35
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior
Novelas
Há 2h e 11min
Vem aí em «A Protegida»: JD recusa convite de Mariana e tem um bom motivo
Novelas
Ontem às 09:55
Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade
Novelas
Ontem às 12:36
Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido
Novelas
Ontem às 10:24
Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»
Novelas
Ontem às 09:36
Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia é roubada na sua própria casa
Novelas
Ontem às 09:28