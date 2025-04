A Protegida: Clarice encontra uma barra de ouro

Há 41 min

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) nota que Benedita (Maria do Céu Guerra) está triste e incentiva-a a desabafar. Benedita conta que a filha está chateada com ela e nunca mais falaram. Só quis proteger as pessoas de quem gosta e acabou por magoá-las. Clarice identifica-se e consola Benedita. Clarice fica perturbada ao ver, o que lhe parece ser uma barra de ouro. Clarice está distraída a guardar os detergentes, depois de ter visto o que lhe pareceu ser uma barra de ouro. Clarice fica entusiasmada com o que viu. Irene (Sílvia Filipe) estranha o comportamento de Clarice e fica desconfiada.