Em «A Protegida», os mafiosos agarram em Clarice (Fernanda Serrano) e dizem que vão ficar ali até Jorge (Paulo Pires) lhes pagar o que deve. Jorge tenta acalmar os ânimos e promete pagar o que deve, mas para isso precisa de pôr a fábrica a funcionar. Jorge pede um momento a sós com Clarice e os mafiosos acabam por conceder. Clarice manda vir com Jorge, por ir deixá-la ali com os mafiosos. Jorge diz que não lhe deram opção. Clarice pergunta se não tem medo que eles lhe façam mal. Jorge decide combinarem um código, caso Clarice esteja em perigo. Jorge promete resolver aquilo e beijam-se.
A Protegida: Clarice fica refém
Há 1h e 34min