Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A Protegida: Clarice fica refém

Há 1h e 34min
A Protegida: Clarice fica refém - TVI

Em «A Protegida», os mafiosos agarram em Clarice (Fernanda Serrano) e dizem que vão ficar ali até Jorge (Paulo Pires) lhes pagar o que deve. Jorge tenta acalmar os ânimos e promete pagar o que deve, mas para isso precisa de pôr a fábrica a funcionar. Jorge pede um momento a sós com Clarice e os mafiosos acabam por conceder. Clarice manda vir com Jorge, por ir deixá-la ali com os mafiosos. Jorge diz que não lhe deram opção. Clarice pergunta se não tem medo que eles lhe façam mal. Jorge decide combinarem um código, caso Clarice esteja em perigo. Jorge promete resolver aquilo e beijam-se.

Mais Vistos

Casal famoso encontrado morto em casa - e um dos filhos parece ser o principal suspeito

V+ TVI
Ontem às 12:21
1

Pimpinha Jardim e Isabel Figueira terminam programa em lágrimas com notícia da morte de ex-colega

V+ TVI
Ontem às 20:18
2

Assim que saiu do «Secret Story», Ana descobriu algo que não esperava: «Estou mesmo chocada»

Dois às 10
Ontem às 11:43
3

Ana foi expulsa do Secret Story

Dois às 10
Ontem às 11:42
4

O antes e depois de Jacques Costa: Veja como está a ex-concorrente do Big Brother 2024

Secret Story
13 dez, 15:15
5

Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Secret Story
1 out, 09:29
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ana fica em choque minutos após sair do Secret Story. E o motivo está relacionado com Pedro

Secret Story
Ontem às 16:34

Cuidado com estes peixes “saudáveis”. Podem fazer mais mal do que bem

Dois às 10
Ontem às 17:00

Pimpinha Jardim e Isabel Figueira terminam programa em lágrimas com notícia da morte de ex-colega

V+ TVI
Ontem às 20:18

Vencedora do Big Brother surpreende fãs com anúncio inesperado: «Ainda custa acreditar»

Secret Story
Ontem às 18:14

«O mundo pediu-te pausa»: Depois do acidente de Carlos Areia, Rosa Bela escreve poderosa mensagem

Novelas
Ontem às 16:27

«Até sempre, companheiro»: artistas portugueses lamentam morte de colega e prestam homenagem nas redes sociais

V+ TVI
Ontem às 16:36

TVI PLAYER

Bebé de 18 meses morre depois de a mãe adormecer a amamentá-lo

TVI Jornal
Ontem às 14:57

Marisa volta a ‘apontar o dedo’ a Liliana: «Ela sabe o que fez»

Secret Story
Há 2h e 35min

«Ela pecou duas vezes»: Leandro condena postura de Liliana para com Marisa

Secret Story
Há 2h e 37min

Dois às 10 - Primeira entrevista de Ana após ser expulsa do Secret Story

Dois às 10
Ontem às 09:50

Secret Story - Gala - 14 de dezembro de 2025

Secret Story
14 dez, 21:25

Chegou o momento: Pedro e Marisa passam a primeira noite juntos

Secret Story
Ontem às 19:54
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mariana confronta Mónica:  «Tu não sabes do JD?»

A Protegida
Há 1h e 32min

A Protegida: Isabel conta novidade sobre Laura a Óscar

A Protegida
Há 1h e 33min

A Protegida: Clarice fica refém

A Protegida
Há 1h e 34min

A Protegida: Jorge e Clarice ficam com uma arma apontada 

A Protegida
Há 1h e 35min

«Tenho pena de não teres sufocado»

A Protegida
Há 1h e 36min

Terra Forte: Maria de Fátima muda de ideias e quer que José e Carla vão para o Brasil

Terra Forte
Há 2h e 22min
Mais

NOVELAS

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima toma decisão surpreendente e vira a família a seu favor

Novelas
Ontem às 09:34

Vem aí «A Protegida»: Anita perde a paciência e enfrenta Héctor sem piedade

Novelas
Ontem às 10:02

«Aconteceu uma coisa...» Inesperado encontro com desconhecida deixa Jéssica Athayde preocupada

Novelas
14 dez, 08:42

«Decidi fazer algumas perguntas ao meu pai»: Agir partilha momento histórico ao lado do pai

Novelas
13 dez, 08:35

Marta Andrino surpreende Frederico Amaral e deixa-o sem palavras

Novelas
14 dez, 17:10

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Novelas
14 dez, 09:21