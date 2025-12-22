Em «A Protegida»: Giorgio e Luca amarram Clarice (Fernanda Serrano) à cama. Ela queixa-se de as cordas estarem muito apertadas e Luca alivia um pouco as amarras. Giorgio fica incrédulo por Luca ser tão mole. Giorgio tira fotos a Clarice amarrada e envia a alguém. Jorge (Paulo Pires) recebe as fotografias de Clarice amarrada e fica muito preocupado. Giorgio faz uma videochamada para que Jorge veja bem Clarice. Jorge percebe que Clarice está em perigo e diz que não foi nada daquilo que combinaram. Os mafiosos dão 48h a Jorge para lhes dar o dinheiro, ou Clarice vai começar a perder os dedos. Giorgio pergunta pelo dinheiro e Jorge diz que está a tratar. Giorgio aponta o telemóvel para Clarice, para que Jorge a veja amarrada e ela pede-lhe para se despachar, frisando bem a palavra "Ursão". Os mafiosos dão-lhe 48h para arranjar o dinheiro e Clarice pede-lhe para se despachar.
A Protegida: Clarice vive momentos de terror às mãos dos raptores
Há 2h e 1min