Ontem às 22:26

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) e José Diogo (Pedro Sousa) acabaram de fazer amor e estão deitados nos braços um do outro. Estão extasiados com o que sentem e perguntam-se se será assim com toda a gente. Mariana diz que se calhar agora vai ter mesmo de ficar por Vale do Rio, pois com o casamento da mãe e com Jorge (Paulo Pires) a mandar mais na fábrica, vai ter de estar cada vez mais atenta.