Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) procura JD (Pedro Sousa) na praia, mas não o vê. Liga-lhe, mas ele não atende. Mónica pergunta ao nadador-salvador se viu Rodrigo e ele diz que não. Mónica diz que ele desapareceu e o nadador-salvador quer chamar a polícia. Mónica diz que ainda é cedo e pede-lhe para a avisar, caso o veja. Gonçalo (João Bettencourt) atende uma chamada de Mónica. Ela está a soluçar e diz que fez porcaria. Gonçalo não fica surpreendido, pois desconfiou que Mónica estava metida em algum problema. Mónica conta-lhe que o namorado a deixou e Gonçalo quer ir ter com a irmã, mas ela diz-lhe que não pode e pede-lhe para esquecer aquela conversa.
A Protegida: Desesperada, Mónica pede ajuda
Há 36 min