Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) vai para sair, mas repara que a porta está trancada e não encontra a chave para abrir a porta. Liga a Hector (Christian Escuredo) para lhe abrir a porta, mas ele diz que a trancou de propósito e que vai ficar ali de castigo. Hector assume que trancou a mãe de propósito por tê-lo tratado mal e que vai ficar de castigo, a pensar no que fez. Anita diz que vai ligar a Sofia, mas Hector diz-lhe que também ficou com a cópia da receção. Anita desliga a chamada, chateada.
A Protegida: «É aí onde vais passar a noite. É o teu castigo»
Há 3h e 44min