Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) afasta-se para não cair na tentação. JD (Pedro Sousa) não quer acreditar que Mariana tenha sido capaz de estar longe da filha só para o magoar. JD já não sabe no que acreditar, mas quer que a filha esteja com a mãe. JD deixa bem claro que não vai abdicar da filha e quer fazer parte da vida dela. Mariana desespera e tenta por entreves, mas JD não desarma.
A Protegida: Em clima de tentação, JD expõe a verdade e não deixa Mariana afastá-lo da bebé
Há 18 min