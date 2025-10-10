«A Protegida» - «Eu conheço a mulher que lhe destruiu a vida: Isabel Nóbrega»

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) aproxima-se da tenda de Francisco (Vitor d'Andrade) e quando o vê, confirma que é o mesmo homem da foto, mas com muito mau aspeto. Jorge sabe o nome de Francisco e diz que o pode ajudar, pois conhece bem a mulher que lhe destruiu a vida: Isabel Nóbrega (Sara Barradas). Francisco fica transtornado e agressivo e manda Jorge embora. Este quer conversar, mas Francisco não está para conversas e avança com a cana de pesca na direção de Jorge. Este vê-se obrigado a ir embora.
