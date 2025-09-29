Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) diz que o produto era mesmo forte e que ainda está zonzo. Jorge pergunta-lhe se correu tudo como planeado e Virgílio (Diogo Morgado) diz que sim. Jorge pergunta se Mariana (Matilde Reymão) já acordou e diz que quando der pela falta da filha, vai começar o jogo.
FLASHBACK Virgílio passou a noite com Carlota na estufa, para que não inalasse o gás. Deixa a bebé a dormir e escreve um bilhete para ser lido por quem a encontrar.
A Protegida: Foi isto que Virgílio fez à bebé
Há 42 min
Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) diz que o produto era mesmo forte e que ainda está zonzo. Jorge pergunta-lhe se correu tudo como planeado e Virgílio (Diogo Morgado) diz que sim. Jorge pergunta se Mariana (Matilde Reymão) já acordou e diz que quando der pela falta da filha, vai começar o jogo.