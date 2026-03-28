A Protegida- Francisco revela o seu lado da história com Isabel: «Há homens que também são vítimas »

Há 38 min

Em «A Protegida», Sofia (Catarina Rebelo) diz a Francisco (Vitor d'Andrade) que sabe que Isabel (Sara Barradas) e Teresa (Sandra Faleiro) o acusaram de assédio. Revela ainda que leu o processo, mas gostava de ouvir Francisco. Ele afirma que há homens que também são vítimas e que Isabel o tentou seduzir, mas como não conseguiu, decidiu fazer-lhe a vida negra. Sofia fica a pensar que aquilo bate certo com o que tem visto de Isabel.