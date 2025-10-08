TVI PLAYER
A Protegida: Gina não perdoa a traição de Nuno
8 out, 23:30
Episódio 162.
Supermercado recruta colaboradores para 8 dias de trabalho por mês com salário de 855 euros
Dois às 10
8 out, 17:00
1
«Há já muitos anos que pensava nisto»: Manuel Luís Goucha mostra-se entusiasmado com novo projeto profissional, que envolve Rui Oliveira
V+ TVI
Ontem às 15:54
2
Ana e Daniel são irmãos, têm dois filhos e lutam pelo direito a casar-se. A história de amor polémica que continua a agitar mentalidades
V+ TVI
9 set, 12:51
3
Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego
Secret Story
Ontem às 23:47
4
Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)
Secret Story
24 set, 15:34
5
Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação
Secret Story
8 out, 23:11
6
Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem
Secret Story
Há 3h e 56min
A atingir marca histórica, Zé, ex-noivo de Liliana, já tem novo emprego
Dois às 10
Hoje às 08:53
Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer
Novelas
Hoje às 09:33
Liliana volta a criticar o ex-noivo Zé e desta vez 'vai mais longe' nas insinuações
Secret Story
Hoje às 09:52
«Só confia nela mesma»: Rita Pereira enfrenta um dos maiores desafios da sua carreira em Terra Forte
Novelas
Ontem às 15:03
Popularidade: Liliana em último lugar. E a taxa de reprovação é a maior de sempre
Secret Story
Ontem às 12:56
Secret Story 9 - Extra - 10 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
Caldo entornado! Fábio 'toca demais' em Marisa e Pedro Jorge explode de ciúmes: «Mulheres ficam desconfortáveis»
Secret Story
Há 38 min
Marisa desaba em lágrimas: «Ninguém tem de mexer nas minhas partes íntimas»
Secret Story
Há 32 min
Correria louca: Bruno deixa Ana Cristina em stress máximo - e tudo por causa de um ovo!
Secret Story
Há 1h e 8min
A Protegida: Furiosa, Anita expulsa Hector
A Protegida
Ontem às 23:30
Secret Story 9 - Especial - 9 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
TVI Jornal - 10 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 13min
Cláudio Ramos emociona-se com familiar de ator da TVI com leucemia: «Há duas coisas na tua história que me impressionaram imenso»
Dois às 10
Há 3h e 17min
Ator da TVI recorda a morte do avô: «O teu avô morreu para salvar o teu irmão»
Dois às 10
Há 3h e 36min
Simão Fumega sobre a doença do irmão: «Tiveram uma conversa comigo a dizer que o meu irmão tinha uma doença grave»
Dois às 10
Há 3h e 36min
Por ser Dia das Mentiras, Simão Fumega não acreditou quando o tio lhe deu a notícia da morte do avô
Dois às 10
Há 3h e 37min
Avô e irmão de ator da TVI foram os dois diagnosticados com leucemia no mesmo mês
Dois às 10
Há 3h e 37min
Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia
Novelas
Hoje às 08:16
«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?
Novelas
Ontem às 10:10
Vem aí em «A Protegida»: A pessoa que Isabel mais teme aparece e não está para brincadeiras
Novelas
Hoje às 09:55
Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava
Novelas
Hoje às 10:57
«Estou apaixonada»: este é o segredo de Ana Guiomar que todos querem copiar
Novelas
Ontem às 15:31
Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer
Novelas
Hoje às 09:33