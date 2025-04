Há 13 min

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) mostra as obras do restaurante a Gina (Paula Neves) e ela fica surpreendida por estarem quase prontas. José Diogo diz que tem trabalhado no duro, para conseguir mostrar que é capaz de fazer um bom trabalho e também porque quer fazer uma surpresa a Mariana (Matilde Reymão) e para isso vai precisar da ajuda de Gina.