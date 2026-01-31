Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A Protegida- Gonçalo confronta Mónica: «Achas que o JD te vai dar a oportunidade que sempre desejaste?»

Há 1h e 18min
A Protegida- Gonçalo confronta Mónica: «Achas que o JD te vai dar a oportunidade que sempre desejaste?» - TVI

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) ouve a irmã com compaixão, mas também lhe mostra, que mesmo quando era só ela e JD (Pedro Sousa), também havia problemas e que mesmo JD achando que Mónica (Catarina Nifo) era sua namorada, nunca se envolveu com ela. Mas Mónica continua determinada em não desistir de JD. Clarice (Fernanda Serrano) convida Gonçalo para ficar ali, mas ele recusa.

Mais Vistos

04:25

Filipe Delgado recria a popular imitação do instrutor Joaquim. E desta vez foi à frente do militar

1ª Companhia
Ontem às 20:57
1
13:07

Não aguentaram o riso: Manuel Melo faz imitação de instrutores e gera reações

1ª Companhia
Ontem às 20:54
2

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo

1ª Companhia
30 jan, 15:45
3

Contribuição monetária inesperada: Marcelo Palma revela quem pagou o funeral de Maycon

1ª Companhia
Ontem às 18:04
4

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 21:49
5
03:48

Filipe Delgado canta, mas é a reação dos instrutores que chama à atenção

1ª Companhia
Ontem às 20:33
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Senti que ficou sem chão agora». Cristina Ferreira surpreende Cláudio Ramos, que quase não conteve as lágrimas

Dois às 10
30 jan, 15:25

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

Novelas
30 jan, 14:17

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

Dois às 10
30 jan, 10:52

Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»

Dois às 10
30 jan, 10:28

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo

1ª Companhia
30 jan, 15:45

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Novelas
30 jan, 10:23

TVI PLAYER

Concorrentes exaltados ao saber do novo alerta de mau tempo

1ª Companhia
Há 3h e 27min

Não aguentaram o riso: Manuel Melo faz imitação de instrutores e gera reações

1ª Companhia
Ontem às 20:54

Filipe Delgado recria a popular imitação do instrutor Joaquim. E desta vez foi à frente do militar

1ª Companhia
Ontem às 20:57

1ª Companhia - Diário - 31 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 16:35

Instrutor Marques assiste ao espetáculo dos recrutas com cara de poucos amigos

1ª Companhia
Ontem às 20:23

Filipe Delgado canta, mas é a reação dos instrutores que chama à atenção

1ª Companhia
Ontem às 20:33
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Abandonada à nascença, Maria reencontra o pai 40 anos depois - «Porque não me vieste buscar?»

Momento certo
Há 1h e 12min

«A minha filha salvou-me»: Ficou tetraplégico após um mergulho e renasceu por Ariana

Momento certo
Há 1h e 12min

Fugiu da escravidão e da violência, mas perdeu a filha para a adoção - Quinze anos depois o desfecho de uma vida de sofrimento

Momento certo
Há 1h e 12min

A Protegida: Virgílio invade casa de Aruna e deixa aviso

A Protegida
Há 1h e 16min

A Protegida- Clarice entre a espada e a parede: «Isso não vai correr bem… não quero»

A Protegida
Há 1h e 17min

A Protegida- Gonçalo confronta Mónica: «Achas que o JD te vai dar a oportunidade que sempre desejaste?»

A Protegida
Há 1h e 18min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy

Novelas
30 jan, 10:54

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?

Novelas
30 jan, 09:35

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

Novelas
30 jan, 14:17

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

Novelas
28 jan, 15:26

Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»

Novelas
29 jan, 10:10

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Novelas
30 jan, 10:23