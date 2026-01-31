Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) ouve a irmã com compaixão, mas também lhe mostra, que mesmo quando era só ela e JD (Pedro Sousa), também havia problemas e que mesmo JD achando que Mónica (Catarina Nifo) era sua namorada, nunca se envolveu com ela. Mas Mónica continua determinada em não desistir de JD. Clarice (Fernanda Serrano) convida Gonçalo para ficar ali, mas ele recusa.
A Protegida- Gonçalo confronta Mónica: «Achas que o JD te vai dar a oportunidade que sempre desejaste?»
Há 1h e 18min