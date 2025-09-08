Em «A Protegida», Duarte (Gonçalo Braga) entra no ginásio, mas Gina (Paula Neves) está distraída e não vê. Mónica (Catarina Nifo) vinha a entrar e ficou com a impressão de ver Duarte. Comenta com Gina, mas ela diz que não viu nada. Duarte entra e leva uma mão ao bolso, como se fosse pegar numa faca. Mónica entra e agarra-o. Gonçalo (João Bettencourt) fica confuso ao ver Duarte e Mónica. Ela acha que Duarte lhe ia fazer mal, mas Duarte só quer falar com Gonçalo. Duarte diz que agora voltou a andar e quer esquecer o que se passou. Gonçalo convida-o para treinar ali no ginásio e Duarte aceita.
A Protegida: Gonçalo e Duarte fazem as pazes?
Há 2h e 45min