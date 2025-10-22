Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt), Nuno (Tiago Teotónio Pereira) e Mónica (Catarina Nifo) chegam de Espanha e estranham não ver ninguém. Mónica diz que viu um filme em que aquilo aconteceu e estavam todos sequestrados. Ninguém lhe liga e vão ver se encontram alguém na sala de treino. Mónica, Nuno e Gonçalo entram na sala e deparam-se com uma festa surpresa para Gonçalo, pela vitória no campeonato. Clarice (Fernanda Serrano) diz que o pai está muito orgulhoso, mas não pôde vir por causa do trabalho. Duarte (Gonçalo Braga) fica interessado. Nuno chama Gina (Paula Neves) para conversarem.
A Protegida: Gonçalo é surpreendido, quando menos espera
Há 1h e 50min