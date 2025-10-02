Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) continua a gritar para que Virgílio (Diogo Morgado) apareça. O segurança tenta manietar Gonçalo, mas ele está fora de si e não permite. Mariana (Matilde Reymão) pede a Gonçalo para se acalmar, assim como Mónica (Catarina Nifo). Gonçalo mostra a tela de Aruna (Noua Wong) nua e conta a todos que Virgílio lhe roubou a namorada. Aruna fica muito envergonhada. Mónica consegue acalmar Gonçalo.
A Protegida: Gonçalo envergonha Aruna à porta da fábrica
Há 1h e 20min