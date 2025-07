A Protegida: Hector apanha Sofia a fazer contrabando

Há 1h e 49min

Em «A Protegida», as noites de apostas estão a decorrer e Sofia (Catarina Rebelo) vai aproveitando para vender o tabaco ilegal. Hector (Christian Escuredo) aparece e fica indignado com o que vê. Hector questiona Sofia e ela fica em pânico. Hector chamou Sofia para falarem à parte e ela mente com mestria. Diz que só voltou com os jogos hoje, porque os jogadores insistiram e não disse nada a Hector para não o perturbar. Ele indica o tabaco e ela diz que comprou uns maços para vender enquanto os jogadores esperam, mas está tudo legal.