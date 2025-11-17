TVI PLAYER
A Protegida: Hector ataca brutalmente JD e rapta-o
Ontem às 23:30
Episódio 188.
Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
V+ TVI
Ontem às 12:16
1
Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente
Dois às 10
Ontem às 13:00
2
Ícones de uma década: as portuguesas que conquistaram os anos 90
V+ TVI
17 out, 14:15
3
Estamos juntos há 15 anos, mas há uma coisa que escondo do meu marido: «Se ele descobre, não sei como vai reagir»
V+ TVI
Ontem às 11:18
4
Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie
Novelas
Ontem às 15:06
5
Sharam Diniz
Novelas
Ontem às 15:20
6
Ana Cristina desfaz-se em elogios a Pedro, mas acaba de boca aberta com o verdadeiro segredo: «Com a Marisa?»
Secret Story
Ontem às 09:52
«Foi o mais difícil de tudo»: Antes de grande conquista, Pedro Bianchi Prata passou um dos maiores sacrifícios da sua vida
Novelas
Ontem às 14:47
«É uma das mulheres mais bonitas de Portugal»: ex-concorrente da "Casa dos Segredos" mostra-se rendido a Fernanda Serrano
V+ TVI
Ontem às 15:56
Maria Botelho Moniz celebra 2.º aniversário do filho. E ninguém está preparado para esta declaração de amor
Secret Story
Ontem às 12:56
Quase ninguém conhece, mas Portugal tem uma aldeia de Natal que nos transporta ao Polo Norte
Dois às 10
Ontem às 14:30
Secret Story 9 - Extra - 18 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Roubam Rolex a Porsche em andamento em pleno centro de Lisboa: o vídeo do momento
Jornal Nacional
Ontem às 21:02
Dois às 10 - Ana Cristina arrasa Pedro e Marisa
Dois às 10
Ontem às 09:50
O debate entre António José Seguro e André Ventura na íntegra
Presidenciais 26
Ontem às 22:15
Secret Story 9 - Especial - 17 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 22:00
De médica a atriz: A surpreendente vida de Custódia Gallego
Dois às 10
Há 13 min
Mariana - 18 de novembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Isabel provoca Virgílio: «Vais sair daqui como mereces: sem nada»
A Protegida
Ontem às 23:54
A Protegida: Hector ataca JD e arrasta-o para dentro do carro
A Protegida
Ontem às 23:53
A Protegida: Isabel faz um sério aviso a Mariana
A Protegida
Ontem às 23:52
Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece
Novelas
16 nov, 09:11
Exclusivo «A Protegida»: Aruna está grávida de Virgílio
Novelas
16 nov, 14:28
Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie
Novelas
Ontem às 15:06
«Senti a presença dele»: Cristina Ferreira deixa o país comovido com revelação arrepiante
Novelas
Ontem às 14:27
«Foi o mais difícil de tudo»: Antes de grande conquista, Pedro Bianchi Prata passou um dos maiores sacrifícios da sua vida
Novelas
Ontem às 14:47
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor
Novelas
Ontem às 08:56